Чавушоглу планирует провести 10 мая в Москве двустороннюю встречу с Лавровым

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что собирается провести переговоры со своим российским коллегой Сергеем Лавровым "на полях" четырехстороннего саммита по Сирии 10 мая в Москве. Его цитируют турецкие СМИ.

"Сегодня Россия подтвердила дату. (...) Утром 10 мая мы проведем общую встречу, а днем будет двусторонняя встреча с Лавровым", - сказал министр.

Ранее на этой неделе Чавушоглу сообщал, что встреча глав МИД Турции, России, Сирии и Ирана запланирована на 10 мая в Москве. 5 мая он уточнил, что пока не известно, кто представит на встрече Иран, поскольку иранский министр иностранных дел Хосейн Амир Абдоллахиан может отправится с президентом Ибрахимом Раиси в поездку по Африке. В этом случае на переговорах в Москве его заменит другой чиновник.

В апреле в Москве провели встречу министры обороны четырех стран. Тогда в Минобороны Турции отмечали, что встреча прошла в конструктивной атмосфере, стороны подчеркнули важность продолжения диалога в четырехстороннем формате.