Байден и лидеры Конгресса США не договорились о повышении потолка госдолга

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Состоявшаяся встреча президента США Джо Байдена с лидерами Конгресса по проблеме повышения потолка госдолга завершилась без существенных результатов, сообщают американские СМИ.

Отмечается, что Байден после переговоров решительно выступил против идеи дефолта.

"Я ясно дал понять во время нашей встречи, что дефолт - это не вариант. Повторял это снова и снова. Америка - не нация бездельников. Мы оплачиваем наши счета, и предотвращение дефолта является основной обязанностью конгресса", - сказал президент.

Он отметил, что согласен с обещанием лидера сенатского меньшинства Митча Макконнелла о том, что США не допустят дефолта.

Макконнелл завил журналистам после встречи: "Соединенные Штаты никогда не объявляли дефолт по своим долгам и никогда этого не сделают".

При этом спикер палаты представителей Кевин Маккарти посетовал, что во время встречи он не увидел "какого-либо нового движения" в переговорных позициях по лимиту долга.

"Все участники этой встречи подтвердили позиции, на которых они находились до нее", - заключил Маккарти.

Республиканец отметил, что так и не получил от Байдена ответа на вопрос, в каких статьях бюджета можно найти возможности для экономии.

По словам лидеров Демократической партии, присутствовавших на встрече, все, за исключением Маккарти, согласились устранить угрозу дефолта.

"Мы прямо спросили спикера Маккарти: "Снимет ли он вопрос о дефолте с повестки дня? Он отказался", - сказал лидер демократического большинства в сенате Чак Шумер.

Байден заявил, что лидеры конгресса продолжат дискуссии и снова встретятся в пятницу.

"Тем временем наши сотрудники собираются встречаться сегодня и ежедневно (...) И все присутствовавшие на встрече понимали риск дефолта. Наша экономика впала бы в значительную рецессию", - подчеркнул он.

Ранее министр финансов США Джанет Йеллен предупредила о серьезных последствиях, которые могут наступить, если американский конгресс не повысит лимит госдолга.

"Что будет если конгресс не выполнит своих обязательств? Хороших вариантов просто нет", - сказала Йеллен в интервью ABC.

Республиканцы в палате представителей 26 апреля одобрили законопроект, предусматривающий повышение лимита госдолга на $1,5 трлн и сокращение бюджетных расходов на $4,8 трлн. Однако Байден и законодатели-демократы возражают против снижения расходов, требуя увеличения потолка без дополнительных условий.

На вопрос, может ли Байден повысить потолок госдолга в обход Конгресса, воспользовавшись соответствующей поправкой к конституции, Йеллен ответила, что ситуация "не должна дойти до этой точки".

"Это будет конституционный кризис", - сказала она.