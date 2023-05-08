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Минфин США предупредил о риске кризиса при затягивании принятия решения по лимиту госдолга

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Министр финансов США Джанет Йеллен вновь предупредила о серьезных последствиях, которые могут наступить, если американский Конгресс не повысит лимит госдолга.

"Что будет если Конгресс не выполнит своих обязательств? Хороших вариантов просто нет", - сказала она в интервью ABC.

Ранее в этом месяце Йеллен заявила, что американский Минфин может исчерпать доступные ему ресурсы уже к 1 июня.

"Будь то платежи процентов по долгу, или выплаты в рамках программ социального и медицинского страхования - у нас просто не будет денег для выполнения всех наших обязательств, - сказала она, выступая на ABC. - И все согласны с тем, что последует финансовый и экономический хаос".

Повышение потолка госдолга не санкционирует новые федеральные расходы, а лишь позволяет Минфину привлекать средства на оплату ранее одобренных Конгрессом программ.

ЭкономикаГлава Минфина США заявила, что Конгрессу следует повысить лимит госдолга "без условий"Глава Минфина США заявила, что Конгрессу следует повысить лимит госдолга "без условий"Читать подробнее

Во вторник президент США проведет встречу в Белом доме с лидерами обеих палат Конгресса для обсуждения вопроса потолка госдолга - это будут первые предметные переговоры за последние несколько месяцев.

Республиканцы в Палате представителей 26 апреля одобрили законопроект, предусматривающий повышение лимита госдолга на $1,5 трлн и сокращение бюджетных расходов на $4,8 трлн. Однако Байден и законодатели-демократы возражают против снижения расходов, требуя увеличения потолка без дополнительных условий.

На вопрос, может ли Байден повысить потолок госдолга в обход Конгресса, воспользовавшись соответствующей поправкой к Конституции США, Йеллен ответила, что ситуация "не должна дойти до этой точки". "Это будет конституционный кризис", - сказала она.

США Минфин США Джанет Йеллен
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