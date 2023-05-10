Начальники генштабов НАТО обсудят разработку "географически конкретных" планов защиты

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Руководители генштабов стран НАТО обсудят в среду на совещании в Брюсселе планы защиты наиболее важных локаций альянса, сообщил председатель Военного комитета НАТО Роб Бауэр.

"Сегодня мы обсудим разработку региональных планов. Это географически конкретные планы, которые показывают, как мы будем защищать ключевые и важные места в нашем Североатлантическом альянсе от двух угроз, описанных в стратегической концепции и военной стратегии НАТО, а именно: от России и террористических группировок", - заявил адмирал Бауэр, открывая заседание Военного комитета.

По его словам, "региональные планы потребуют улучшенной модели вооруженных сил НАТО, чтобы увеличить количество контингентов высокой степени готовности по всему Североатлантическому альянсу".

"Важно отметить, что готовность и эффективность - это гораздо больше, чем цифры. Для этого нужны скорость и масштаб, а также гибкость и широкий спектр возможностей", - сказал глава Военного комитета НАТО.

Вот почему, добавил он, альянс также укрепляет свои возможности командования и управления.

Военный комитет НАТО на уровне начальников генеральных штабов является высшей военной инстанцией Североатлантического альянса. Комитет в таком формате собирается дважды в год в Брюсселе с целью подготовки для Североатлантического совета рекомендаций военного характера. Раз в год начальники генштабов стран НАТО встречаются в одном из государств-членов организации.