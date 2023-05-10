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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:37

Суд в Ереване оправдал сына бывшего генсека ОДКБ Игоря Хачатурова

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Суд в Ереване оправдал Игоря Хачатурова, сына бывшего генсека ОДКБ Юрия Хачатурова по делу о применении насилия против полицейского, сообщают армянские СМИ. Оправдательное решение зачитала судья Татевик Григорян.

Игорь Хачатуров обвинялся в применении насилия в отношении полицейского на акции протеста оппозиции 17 мая 2022 года. Он активно участвовал в акциях протеста оппозиции с целью отставки премьера Никола Пашиняна. Он был арестован 20 мая 2022 года.

Другой сын экс-генсека ОДКБ - бывший командующий третьим армейским корпусом ВС Армении, генерал-майор Григорий Хачатуров находится под арестом в рамках расследуемого в следственном департаменте Службы национальной безопасности Армении уголовного дела об узаконивании приобретенного незаконным путем недвижимого имущества в особо крупных размерах, отмывании денег.

Ереван Армения ОДКБ Игорь Хачатуров Юрий Хачатуров
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