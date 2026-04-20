В Армении объявили в розыск сына экс-генсека ОДКБ по делу об отмывании денег

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Сын экс-генсека ОДКБ, бывший командующий третьим армейским корпусом ВС Армении, генерал-майор Григорий Хачатуров объявлен в розыск, сообщает генпрокуратура Армении.

"Решением Антикоррупционного суда в отношении Григория Хачатурова принята мера пресечения в виде ареста. Он объявлен в розыск", - сообщили в генпрокуратуре республики армянским СМИ.

Против Хачатурова возбуждено уголовное дело об узаконивании приобретенного незаконным путем недвижимого имущества в особо крупных размерах, отмывании денег.

Григорий Хачатуров - сын экс-генсека ОДКБ Юрия Хачатурова, который ранее в Армении обвинялся по делу о "свержении конституционного строя" в марте 2008 года. По тому же делу проходил экс-президент Армении Роберт Кочарян. Дело касается событий 2008 года, когда Кочарян покидал президентский пост и готовился передать полномочия победившему на выборах Сержу Саргсяну.

В Армении объявили в розыск сына экс-генсека ОДКБ по делу об отмывании денег

