Бельгия поддержала усилия G7 по ограничению доходов РФ от торговли алмазами

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Бельгия поддержала усилия G7 и ЕС по ограничению финансовых потоков России от торговли алмазами, намереваясь стать "ведущим партнером" в этом процессе, заявил Financial Times премьер-министр Бельгии Александр Де Кроо.

Первоначально бельгийские участники алмазной отрасли противостояли введению санкций, опасаясь, что торговля будет перенаправлена в другие центры, такие как Дубай, и на поток российского сырья это не повлияет.

"Мы хотим вытеснить российские алмазы с западных рынков. Но существующими прямыми запретами на российские алмазы мы этого не добьемся... Реальное воздействие может быть достигнуто только тогда, когда мы сочетаем прямой и косвенный запрет на алмазы, добытые в России", - сказал Де Кроо, отметив, что прямые запреты не оказали существенного влияния на финансовые потоки.

Решением может стать внедрение схемы отслеживания, которая может предотвратить перемаркировку российских алмазов в третьих странах и уклонение от санкций, позволив контролировать всю цепочку создания стоимости. Так как документы могут быть подделаны, необходимы технологические решения, которые позволят идентифицировать происхождение камней, говорят собеседники FT.

Механизм может работать через внедрение приборов, которые будут анализировать вероятное географическое происхождение алмаза, анализируя его микроэлементы (наномаркеры), которые можно выгравировать на алмазе и которые различимы даже после огранки и полировки. Один из проектов в этой сфере осуществляет компания Spacecode, но прототипы будут запущены только к концу этого года или в начале 2024 года.

Поэтому после введения санкций ЕС в отношении алмазов, вероятно, наступит "переходный период" для трансформации к более надежной системе, говорит европейский чиновник.

На сегодняшний день таможенники требуют только выданный государством сертификат, гарантирующий соответствие камней требованиям Кимберлийского процесса (этот принятый ООН торговый режим предотвращает продажу алмазов, добытых в зонах боевых действий и используемых для финансирования мятежей). Индивидуальное отслеживание применяется только к большим и дорогим алмазам, а в срезе российской добычи преобладают небольшие и дешевые камни.

Опрошенные FT представители гранильной отрасли Индии выразили сомнения в том, что G7 удастся найти эффективное техническое решение для отслеживания происхождения камней. Для Индии изъятие российских бриллиантов из обращения поставит под угрозу сотни тысяч рабочих мест. По данным Анупа Мехта, президента Bharat Diamond Bource в Мумбаи, российские алмазы обеспечивают 60% рабочих мест в этой отрасли, где задействован 1 млн человек.

Но он же признает, что выбора у индийской алмазной отрасли нет, так как она должна реагировать на запрос потребителей США, которые являются крупнейшим рынком продажи ювелирных изделий. Такого же мнения придерживается и Динеш Навадия, председатель Indian Diamond Institute.

Торговая активность в центрах индийской огранки замедляется, отмечают собеседники FT, в том числе из-за ухудшения ситуации с поставками российских алмазов после начала конфликта России и Украины. Цены на алмазы растут, а цены на бриллианты остаются низкими, что сводит 4%-ю норму прибыли к нулю.

Крупный индийский огранщик и производитель бриллиантов Rosy Blue, бывший долгосрочным клиентом "АЛРОСА", перестал покупать алмазы у российской компании, сообщил управляющий директор Rosy Blue Рассел Мехта.