Импорт российских алмазов в Бельгию в январе вырос на 36% в годовом исчислении

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Импорт российских алмазов в Бельгию в январе вырос на 36% в годовом исчислении, сообщает издание Idex Online со ссылкой на данные бельгийского агентства внешней торговли (BFTA).

В январе 2023 года Бельгия импортировала алмазы из России на 132 млн евро по сравнению с 97 млн евро годом ранее. При этом импорт золота и других драгоценных металлов сократился на 23%, в основном в результате глобального замедления спроса на ювелирные изделия.

Общий объем импорта Бельгии из России в 2022 году вырос более чем на две трети - до рекордных 12,8 млрд евро, в основном из-за повышения цен на газ.

Несмотря на недавние резкие заявления премьер-министра Бельгии Александра Де Кроо, эта европейская страна до сих пор выступала против санкций в отношении российских алмазов. Это объясняется тем, что ограничения болезненно отразятся на одном из центров мировой торговли алмазами - бельгийском Антверпене. Аргументация также была в том, что санкции будут бесполезными, поскольку в отсутствие механизма отслеживания происхождения камней транзакции просто переместятся в центры торговли вне ЕС. Поэтому бельгийские власти готовятся внедрить "непроницаемую" систему отслеживания происхождения и оборота алмазов, которая может открыть путь к ограничению торговли российскими алмазами в будущем.

США в марте 2022 года запретили ввоз алмазов и бриллиантов из России, а в апреле "АЛРОСА" попала в SDN list, но американские санкции не препятствуют поставкам алмазов в Индию, где производится 95% бриллиантов в мире.

Контролирующая почти треть мирового рынка алмазного сырья российская "АЛРОСА", попавшая в прошлом году в SDN list, не публикует результаты продаж с марта 2022 года.