Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:30

Импорт российских алмазов в Бельгию в январе вырос на 36% в годовом исчислении

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Импорт российских алмазов в Бельгию в январе вырос на 36% в годовом исчислении, сообщает издание Idex Online со ссылкой на данные бельгийского агентства внешней торговли (BFTA).

В январе 2023 года Бельгия импортировала алмазы из России на 132 млн евро по сравнению с 97 млн евро годом ранее. При этом импорт золота и других драгоценных металлов сократился на 23%, в основном в результате глобального замедления спроса на ювелирные изделия.

Общий объем импорта Бельгии из России в 2022 году вырос более чем на две трети - до рекордных 12,8 млрд евро, в основном из-за повышения цен на газ.

Несмотря на недавние резкие заявления премьер-министра Бельгии Александра Де Кроо, эта европейская страна до сих пор выступала против санкций в отношении российских алмазов. Это объясняется тем, что ограничения болезненно отразятся на одном из центров мировой торговли алмазами - бельгийском Антверпене. Аргументация также была в том, что санкции будут бесполезными, поскольку в отсутствие механизма отслеживания происхождения камней транзакции просто переместятся в центры торговли вне ЕС. Поэтому бельгийские власти готовятся внедрить "непроницаемую" систему отслеживания происхождения и оборота алмазов, которая может открыть путь к ограничению торговли российскими алмазами в будущем.

США в марте 2022 года запретили ввоз алмазов и бриллиантов из России, а в апреле "АЛРОСА" попала в SDN list, но американские санкции не препятствуют поставкам алмазов в Индию, где производится 95% бриллиантов в мире.

Контролирующая почти треть мирового рынка алмазного сырья российская "АЛРОСА", попавшая в прошлом году в SDN list, не публикует результаты продаж с марта 2022 года.

Бельгия BFTA Александр Де Кроо Антверпен Евросоюз США Индия АЛРОСА
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Moody's изменило прогноз для банковской системы США на "негативный"

Moody's изменило прогноз для банковской системы США на "негативный"

"Спортмастеру" в Москве грозит штраф из-за утечки данных клиентов

"Спортмастеру" в Москве грозит штраф из-за утечки данных клиентов

"Роснефть" не смогла в суде ФРГ оспорить передачу трех НПЗ во внешнее управление

Законопроект, обязующий банки возвращать похищенные со счетов средства, принят в I чтении

Законопроект, обязующий банки возвращать похищенные со счетов средства, принят в I чтении

Правкомиссия одобрила сделку "Татнефти" по покупке шинного бизнеса Nokian Tyres в РФ

Правкомиссия одобрила сделку "Татнефти" по покупке шинного бизнеса Nokian Tyres в РФ

Власти РФ задумались о выпуске "патриотических" гособлигаций

Сделка по продаже доли UniCredit в холдинговой структуре Альфа-банка до сих пор не закрыта

Сделка по продаже доли UniCredit в холдинговой структуре Альфа-банка до сих пор не закрыта

Сеть Papa John's в России планирует развиваться отдельно от американского холдинга

Сеть Papa John's в России планирует развиваться отдельно от американского холдинга
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });