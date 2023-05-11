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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 06:19

В Пакистане жертвами беспорядков стали по меньшей мере восемь человек

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - В Пакистане в беспорядках, которые начались после задержания бывшего премьер-министра Имрана Хана, за два погибли не менее восьми человек, пишет Dawn. Еще 290 человек получили травмы. Задержаны не менее 1200 протестующих.

Из соображений безопасности усилено присутствие военных в провинциях Пенджаб, Хайбер-Пахтунхва, а также в Исламабаде.

Имран Хан был задержан и арестован 9 мая на 8 дней. Его арест вызвал протесты его сторонников, которые вылились в стычки с полицией, поджоги и беспорядки.

10 мая столкновения в стране продолжались в течение всего дня, были повреждены некоторые административные здания, протестующие поджигали полицейские участки в Исламабаде и Лахоре, офис "Радио Пакистана" в Пешаваре и автомобили скорой помощи, которые вывозили раненых.

Против Имрана Хана расследуют несколько уголовных дел. В частности, его подозревают в получении подарков от иностранных лидеров и незаконном обогащении на этом. После мартовских столкновений между его сторонниками и полицейскими на бывшего премьера завели дело о терроризме.

Хан был отстранен от должности премьера в апреле 2022 года по итогам вотума недоверия. Он тогда заявил, что оппозиция Пакистана вступила в сговор с Вашингтоном, чтобы добиться его отстранения от власти из-за его независимой внешней политики, симпатизирующей Китаю и России. Политик сохраняет значительную поддержку населения.

Исламабад Имран Хан Пакистан Пенджаб
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