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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:43

Арест экс-премьера Пакистана Имрана Хана вызвал волну протестов в стране

Арест экс-премьера Пакистана Имрана Хана вызвал волну протестов в стране
Фото: Hussain Ali/Anadolu Agency via Getty Images

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Сторонники арестованного накануне экс-премьера Пакистана Имрана Хана вышли на акции протеста, в ходе которых полиция арестовала более 1,2 тыс. человек, сообщает в среду портал Dawn.

В частности, власти арестовали 1 тыс. человек в провинции Пенджаб. Пакистанское командование развернуло в провинции военных для поддержания порядка. Еще 270 человек арестовали в городе Карачи в провинции Синд.

Также поступают сообщения, что четыре человека погибли, десятки ранены, в результате беспорядков в Пешаваре. Митингующие дважды нападали в этом городе на офис государственных СМИ. В Лахоре активисты атаковали полицейский участок и повредили его входные ворота. Они требуют организовать им встречу с Ханом.

Во вторник Хана арестовали в Исламабаде в здании суда в ходе слушаний по его делу, в рамках которого бывшего политика обвиняют в коррупции.

Ранее против Хана возбудили ряд уголовных дел. В частности, его обвиняют в том, что он получал подарки от иностранных лидеров и заработал на этом в общей сложности около $630 тыс. В марте после столкновений между полицейскими и сторонниками Хана столичная полиция Пакистана завела уголовное дело в отношении экс-премьера, которого обвинили в терроризме.

Хана отстранили от должности в апреле 2022 года по итогам вотума недоверия. Против него проголосовали 174 члена Национальной ассамблеи, состоящей из 342 депутатов. Сам Хан заявил, что оппозиция Пакистана вступила в сговор с Вашингтоном, чтобы добиться его отстранения от власти из-за его независимой внешней политики, симпатизирующей Китаю и России.

Однако политик пользуется значительной поддержкой населения, выступает за внеочередные выборы и пытается добиться разрешения Верховного суда для организации выборов в двух провинциях страны в качестве первого шага для восстановления власти.

На митинге в минувшие выходные Хан обвинил пакистанских военных в двух попытках покушения на него и в соучастии в этих планах Межведомственной разведки Пакистана. В свою очередь накануне военные опровергли такие обвинения Хана. В их заявлении подчеркивалось, что подобные инсинуации нужно разбирать в судебных учреждениях, и что военные оставляют за собой право обратиться с иском в суд.

Пакистан Имран Хан
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