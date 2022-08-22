Экс-премьеру Пакистана Имрану Хану предъявили обвинение в терроризме

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Против бывшего премьер-министра Пакистана Имрана Хана выдвинули обвинения в соответствии с законом о борьбе с терроризмом. Это произошло после того, как он выступил с угрозами в адрес полиции, сообщает издание The Guardian.

По его данным, причиной обвинений стала речь Хана в Исламабаде в минувшую субботу, в которой он заявил о намерении подать в суд на полицейских и судью и утверждал, что его близкий помощник подвергся пыткам после ареста.

Отмечается, что в отчет с обвинениями против Хана включены показания мирового судьи Али Джаведа, который рассказал, что был на митинге в Исламабаде и слышал, как Хан критиковал генерального инспектора пакистанской полиции и другого судью.

Согласно имеющимся сведениям, Хан заявил: "Мы также примем меры против вас. Вам всем должно быть стыдно".

The Guardian сообщает, что экс-премьер, как предполагается, еще не задержан и не отреагировал на выдвинутое против него обвинение. Партия, которую возглавляет Хан, опубликовала видео, на котором видно, как сторонники бывшего главы правительства окружили его дом, чтобы "помешать полиции добраться до него". Сотни людей остаются там и в понедельник утром.

Издание пишет, что Хану может грозить несколько лет тюрьмы.

Служба по надзору за СМИ Пакистана запретила телевизионным каналам трансляции прямых эфиров с участием Хана поздно вечером в субботу после митинга в Исламабаде. В Пакистанском управлении по регулированию электронных СМИ (PEMRA) заявили, что речь экс-премьера "могла нарушить общественный порядок и спокойствие". В управлении добавили, что, по его мнению, Хан "постоянно выдвигает безосновательные обвинения и распространяет ненавистнические высказывания, выступая с провокационными заявлениями против государственных учреждений".

После введения запрета на трансляцию выступления бывшего премьера партия Хана пообещала выйти в эфир на "более 500 каналах YouTube и в Facebook (запрещена в РФ, принадлежит корпорации "Мета", которая признана в РФ экстремистской)". Однако многие пакистанские пользователи социальных сетей накануне сообщили о проблемах с доступом к видеохостингу.

При этом Хан, выступая в воскресенье в городе Равалпинди, заявил, что его подвергают цензуре за то, что он не согласен с нынешним правительством, которое проголосовало за его отстранение от власти в начале этого года.

Имрана Хана отстранили от должности по итогам вотума недоверия. Против Хана проголосовали 174 члена Национальной ассамблеи, состоящей из 342 депутатов. Сам Хан заявил, что оппозиция Пакистана вступила в сговор с Вашингтоном, чтобы добиться его отстранения от власти из-за его независимой внешней политики, симпатизирующей Китаю и России.

Новый кабинет министров во главе с премьером Шахбазом Шарифом был приведен к присяге в апреле.