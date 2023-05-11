Кандидат в президенты Турции Мухаррем Индже за 3 дня до выборов отказался от участия в них

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Кандидат на пост главы турецкого государства от Партии Отчизны Мухаррем Индже в четверг отказался от участия в президентских выборах, которые пройдут через три дня, сообщает Daily Sabah.

По данным издания, Индже объявил, что поддержит на выборах главу Республиканской народной партии (РНП) Кемаля Кылычдароглу, который является основным соперником нынешнего президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана.

Таким образом, осталось трое претендентов на пост президента - нынешний глава государства, лидер Партии справедливости и развития (ПСР) Реджеп Тайип Эрдоган, его главный оппонент Кылычдароглу и кандидат от альянса АТА (Альянс предков) Синан Оган.

Жители Турции 14 мая придут на избирательные участки, чтобы выбрать нового президента, а также 600 членов Великого национального собрания (парламента) на последующие пять лет.

Газета "Хюрриет" ранее сообщала, что более 1,8 млн граждан Турции, проживающих заграницей, уже проголосовали в период с 27 апреля по 9 мая. По данным Верховного избирательного совета Турции, живущие за пределами страны смогут продолжить голосование 14 мая до 17:00. Всего заграницей проживают более 3,4 млн, которые имеют право голосовать. Они составляют 5% от всех избирателей в Турции.

Изначально ожидалось, что выборы пройдут 18 июня, однако затем дату сдвинули на 14 мая. Если ни один кандидат на пост главы государства не получит абсолютного большинства голосов в первом туре, то через два недели будет проведен второй тур. В него выйдут два кандидата, набравшие больше всего голосов в первом.