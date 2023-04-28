Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:28

Проходящий лечение Эрдоган третий день подряд не участвовал в предвыборных мероприятиях

Проходящий лечение Эрдоган третий день подряд не участвовал в предвыборных мероприятиях
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в пятницу вновь не принял участие в запланированных ранее мероприятиях в рамках своей предвыборной программы, сообщают турецкие СМИ.

Таким образом, это уже третий день, когда Эрдоган, который во вторник вечером почувствовал себя плохо, отменяет митинги.

При этом в пятницу Эрдоган в форме видеообращения выступил на церемонии открытия моста в городе Адана.

Накануне президент Турции впервые после сообщений об ухудшении самочувствия появился на мероприятии: он принял участие по видеосвязи в церемонии по случаю завоза ядерного топлива российского производства на энергоблок №1 турецкой АЭС "Аккую".

Во вторник появились сообщения о том, что Эрдоган почувствовал себя плохо. В среду он сообщил, что по рекомендации врачей останется дома.

По данным ряда СМИ, речь шла об остром расстройстве пищеварения. По словам вице-президента Турции Фуата Октая, у Эрдогана была "легкая простуда".

Президентские и парламентские выборы пройдут в Турции 14 мая. Если ни один кандидат на пост главы государства не получит абсолютное большинство в первом туре, то через два недели будет проведен второй тур. В него выйдут два кандидата, набравшие больше всего голосов в первом.

Турция Реджеп Тайип Эрдоган
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Визовый центр Франции ввел предоплату на бронирование слотов для россиян

Визовый центр Франции ввел предоплату на бронирование слотов для россиян

Трое военных погибли при столкновении двух вертолетов ВВС США на Аляске

В Германии в апреле число безработных увеличилось на 24 тысячи

В Германии в апреле число безработных увеличилось на 24 тысячи

Замороженные активы РФ в I квартале принесли Euroclear 734 млн евро процентных доходов

СМИ сообщили об экстренной госпитализации президента Сербии

СМИ сообщили об экстренной госпитализации президента Сербии

Более десяти человек погибли при крушении катера у берегов Суматры

Что случилось этой ночью: пятница, 28 апреля

Два вертолета ВВС США разбились на Аляске

Блинкен продолжит работу с генсеком ООН по урегулированию ситуации в Судане

Блинкен продолжит работу с генсеком ООН по урегулированию ситуации в Судане

Продление эксплуатации МКС после 2024 года поддержали все страны-участницы проекта

Продление эксплуатации МКС после 2024 года поддержали все страны-участницы проекта
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });