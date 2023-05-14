Граждане Турции отправились на избирательные участки выбирать президента и парламент

На избирательном участке в Стамбуле Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Граждане Турции в воскресенье утром отправились на избирательные участки, где будут выбирать президента и парламент нового созыва, передает агентство Anadolu.

Избирательные участки открылись в 8:00 по местному времени (совпадает с московским) и будут работать до 17:00. Голосование также уже началось и в районах, пострадавших от серии землетрясений в феврале, там избирательные участки установили близ школ. Ожидается, что там проголосуют более 8,9 млн человек.

Всего в Турции могут проголосовать около 60 млн человек, установлено почти 192 тыс. урн для голосования на участках по всей стране. Каждый избиратель получит по два бюллетеня: для голосования за президента и за депутатов, и опустит их в одном конверте в урну.

Всего для участия в парламентских выборах зарегистрированы 24 партии и 151 независимый кандидат. Они будут бороться за 600 мест в парламенте.

В президентских выборах участвуют три кандидата - нынешний президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, лидер оппозиции, которого считают основным соперником действующего лидера, Кемаль Кылычдароглу и кандидат от блока "Альянс АТА" Синан Оган.

Первые результаты выборов ожидаются после 21:00.