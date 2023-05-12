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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:03

Глава Минобороны Турции заявил, что участники зерновой сделки близки к ее продлению

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Участники переговоров по черноморской зерновой инициативе приближаются к соглашению о продлении сделки, заявил в пятницу глава Минобороны Турции Хулуси Акар.

"Акар сказал, что стороны близки к согласованию продления черноморской зерновой сделки", - информирует телеканал TRT World.

Действие черноморской зерновой инициативы истекает 18 мая.

Накануне газета "Хюрриет" сообщила, что переговоры между представителями Турции, России, Украины и ООН по зерновой сделке продолжатся в ближайшее время.

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В Минобороны Турции ранее отмечали, что состоявшиеся в Стамбуле двухдневные переговоры с представителями всех четырех сторон были полезными и конструктивными.

В Совместном координационном центре (СКЦ) в свою очередь заявили, что на встрече обсуждалось не только продление зерновой сделки, но и открытие аммиакопровода Тольятти-Одесса.

Зерновую сделку заключили в Стамбуле 22 июля 2022 года. При участии ООН, России, Турции и Украины состоялось подписание двух документов - по созданию коридора для вывоза зерна из трех украинских портов (Черноморска, Одессы и Южного) и по снятию барьеров на экспорт российского продовольствия и удобрений.

Действие инициативы продлевали в ноябре 2022 года на 120 дней. Таким образом, срок ее действия истек 18 марта, тогда "зерновую сделку" продлили еще на 60 дней.

Турция РФ Украина
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