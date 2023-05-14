Шольц пообещал поддержку Германии Украине "сколько необходимо"

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Канцлер ФРГ Олаф Шольц пообещал президенту Украины Владимиру Зеленскому, что Берлин будет поддерживать Киев "столько, сколько это необходимо", передают в воскресенье западные СМИ.

"Я уже много раз говорил это и снова повторяю, мы будем вас поддерживать столько, сколько это необходимо", - сказал он на пресс-конференции с Зеленским в Берлине.

Шольц и Зеленский провели встречу в германской столице, куда Зеленский прибыл в воскресенье после поездки в Италию накануне.

Ранее стало известно, что ФРГ готовится направить на Украину в ближайшие месяцы очередную партию вооружений на сумму 2,7 млрд евро. В частности, на Украину поступят еще 30 танков Leopard-1, 15 ЗСУ (зенитная самоходная установка) Gepard, 20 БМП Marder, четыре системы ПВО IRIS-T SLM с боеприпасами, 18 гаубиц, более ста бронетранспортеров и машин материально-технического обеспечения, а также не менее 200 разведывательных дронов.