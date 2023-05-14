В Турции в воскресенье пройдут президентские и парламентские выборы

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Граждане Турции в воскресенье придут на избирательные участки, чтобы выбрать нового президента, а также 600 членов Великого национального собрания (парламента) на последующие пять лет.

Участки откроются в 08:00 и закроются в 17:00 по местному времени (совпадает с московским). Первые результаты ожидаются после 21:00.

За пост президента ведут борьбу три претендента - нынешний глава государства, лидер Партии справедливости и развития (ПСР) 69-летний Реджеп Тайип Эрдоган, его основной оппонент - глава Республиканской народной партии (РНП) 74-летний Кемаль Кылычдароглу, а также 55-летний Синан Оган, представляющий альянс АТА (Альянс предков).

Представитель Партии Отчизны Мухаррем Индже снял кандидатуру в четверг на этой неделе. По данным турецкого издания "Сабах", Индже объявил, что поддержит на выборах главу РНП Кылычдароглу.

Эрдоган баллотируется от "Народного альянса", объединившего четыре партии, а Кылычдароглу - от оппозиционного "Национального альянса", который состоит из шести партий. Согласно результатам недавних опросов, они имеют примерно одинаковый рейтинг поддержки.

Газета отмечает, что нынешний президент Турции заявлял, что в случае переизбрания его приоритетной задачей станет выработка новой конституции.

"Мы хотим написать для Турции новую гражданскую и либертарианскую конституцию с духом национальной воли. Если это удастся, это будет означать, что над нашей демократией рассеются последние тучи. Это будет одной из важнейших целей", - сказал Эрдоган, выступая 10 мая в Анкаре по случаю 155-летия Государственного совета.

Для изменения конституции требуется четыреста голосов депутатов. Поправки к основному закону, получившие от 360 до 400 голосов, могут вынести на референдум.

Кылычдароглу со своей стороны ранее на этой неделе подчеркнул важность успеха в первом туре президентских выборов. Он отметил, что его цель - перейти на новую систему управления страной, которая будет предусматривать, в частности, снижение роли президента в принятии ключевых решений.

"В этой новой системе даже самые маленькие сообщества и отдельные лица будут иметь среду, где они смогут легко высказать свое мнение и найти для этого собеседника", - приводит "Хюрриет" слова Кылычдароглу на выступлении 9 мая в Анкаре.

По его словам, если к власти придет оппозиционный блок, "люди будут услышаны".

"Это демократия. Это свобода выражения. Сначала сделать Турцию дружественной к оппозиции. После этого всем станет легко. Так что мы должны одержать победу в первом раунде. Поэтому я прошу вас голосовать осознанно", - добавил Кылычдароглу.

В ходе предвыборной кампании не обошлось без спекуляций о состоянии здоровья Эрдогана. В конце апреля он отменил несколько предвыборных мероприятий из-за проблем со здоровьем. В соцсетях тогда появились предположения, что президент якобы госпитализирован и что его состояние - тяжелое. Впоследствии выяснилось, что эти предположения не подтвердились: Эрдоган после паузы в несколько дней поправился и возобновил предвыборные митинги.

За несколько дней до голосования основные претенденты на победу обменялись репликами по теме предполагаемого иностранного вмешательство в выборы.

В пятницу Эрдоган выступил с критикой в адрес своего соперника по президентской гонке Кылычдароглу за его заявления о якобы вмешательстве России в выборы главы государства.

"Вам должно быть стыдно. Что вы скажете, если я заявлю, что США, Великобритания и Германия вмешиваются в выборы?" - сказал Эрдоган на митинге в Стамбуле.

Он заявил, что оппозиционный блок под руководством Кылычдароглу "действует исходя из зависти и мести", так как неоднократно проигрывал на выборах.

Эрдоган также подверг критике Запад, в частности СМИ, которые пишут нелицеприятные статьи о нем. "Газеты выходят с заголовками: "Эрдоган должен уйти". Это не ваше дело. Запад не может решать это. Решение - за нашей нацией", - отметил турецкий лидер.

Ранее Кылычдароглу обвинил "русских друзей" во вмешательстве в выборный процесс в Турции. "Если вы хотите продолжения нашей дружбы после 15 мая, держите руки подальше от турецкого государства. Мы по-прежнему выступаем за сотрудничество и дружбу", - написал в твиттере кандидат в президенты. В ответ пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва категорически не приемлет обвинения турецкой оппозиции во вмешательстве в выборы.

Эрдоган собирается проголосовать в Стамбуле, а Кылычдароглу - в Анкаре.

Более 1,8 млн граждан Турции, проживающих за границей, уже проголосовали в период 27 апреля-9 мая. По данным Верховного избирательного совета Турции, живущие за пределами страны смогут продолжить голосование 14 мая до 17:00 по местному времени. Всего за границей проживают более 3,4 млн граждан, которые имеют право голосовать. Они составляют 5% от всех избирателей в Турции.

Параллельно с президентскими выборами пройдут парламентские выборы. Всего в парламенте Турции 600 депутатских мест. За них поборются 24 политические партии и 151 независимый кандидат. В настоящее время партия Эрдогана занимает 295 мест, а партия Кылычдароглу - 146 мест. Так, 53,7% парламента составляют члены "Народного альянса", а 33,9% - "Национального альянса".

Изначально ожидалось, что президентские выборы пройдут 18 июня, однако затем дату сдвинули на 14 мая. Если ни один кандидат на пост главы государства не получит абсолютного большинства в первом туре, то через две недели будет проведен второй тур. В него выйдут два кандидата, набравшие больше всего голосов в первом туре.

Результаты двух предвыборных опросов, опубликованных в конце апреля, свидетельствовали о том, что Эрдогана, скорее всего, могут переизбрать во втором туре выборов главы государства, но его отрыв будет менее 10 процентных пунктов. Так, согласно опросу компании Areda, в случае проведения второго тура и выхода в него Эрдогана и Кылычдароглу, нынешний глава государства получит 53,5%, его оппонент - 46,5%. Другой опрос, проведенный компанией Sonar, показал, что при таких условиях за Эрдогана проголосуют 52,1% избирателей, а за Кылычдароглу - 47,9%.