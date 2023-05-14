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Эрдоган проголосовал на выборах в Турции

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган проголосовал в Стамбуле на проходящих в воскресенье в стране выборах, передает газета Daily Sabah.

Эрдоган прибыл для голосования на участок в районе Ускюдар в сопровождении супруги Эмине Эрдоган. Перед тем, как опустить свой бюллетень в урну, Эрдоган поприветствовал сторонников, собравшихся у участка.

Как передает агентство Anadolu, общаясь с присутствующими на избирательном участке журналистами, Эрдоган выразил надежду, что выборы "пойдут во благо турецкой демократии".

В Турции в воскресенье проходят выборы президента и парламента. Избирательные участки открыты до 17:00.

Турция Реджеп Тайип Эрдоган
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