Макрон пообещал Киеву десятки единиц бронетехники

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Париж готов обучить несколько батальонов украинских военных, предоставив им соответствующее вооружение и бронетехнику, сообщили СМИ.

"В ближайшие недели Франция подготовит и оснастит несколько батальонов десятками единиц бронетехники и легких танков, включая AMX-10RC", - говорится в совместном заявлении, опубликованном по итогам визита во Францию президента Украины Владимира Зеленского.

В документе отмечается, что Франция "сосредоточит усилия на поддержке потенциала противовоздушной обороны Украины".

Макрон и Зеленский также призвали к ужесточению санкций против РФ.

Ранее в воскресенье украинский президент посетил Берлин, где провел переговоры с канцлером Германии Олафом Шольцем, который подтвердил, что немецкие власти предоставят Киеву пакет военной помощи в размере 2,7 млрд евро.

В субботу Зеленский встретился в Риме с премьер-министром Италии Джорджией Мелони, поблагодарив ее за помощь Киеву.