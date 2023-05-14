Эрдоган лидирует с 52% голосов по итогам подсчета свыше 56% бюллетеней

На мероприятии в рамках предвыборной кампании Реджепа Тайипа Эрдогана Фото: Jeff J Mitchell/Getty Images

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - На президентских выборах в Турции по итогам подсчета 56,24% бюллетеней президент Реджеп Тайип Эрдоган набрал 51,79% голосов, а лидер оппозиции Кемаль Кылычдароглу - 42,37%.

Синан Оган от альянса АТА (Альянс предков) пока получает 5,32% голосов избирателей.

При этом подсчитали лишь 6,7% бюллетеней избирателей за рубежом. Из них за Эрдогана отдали 56,3% голосов, а за Кылычдароглу - 40,1%.

Избирательные участки по всей стране, как и было запланировано, закрылись в 17:00 по местному времени.