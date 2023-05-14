Глава Евросовета увидел прогресс в рассмотрении гуманитарных вопросов с Алиевым и Пашиняном

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян на встрече в Брюсселе в воскресенье "добились явного прогресса в обсуждении" разблокирования транспортных и экономических связей в регионе, а также обеспечения прав армянского населения Нагорного Карабаха, заявил председатель Европейского совета Шарль Мишель.

"Позиции по этой теме в настоящее время очень близки друг к другу, в частности, в отношении возобновления железнодорожного сообщения с Нахичеванью и через нее. Их соответствующим группам было поручено завершить работу над принципиальным соглашением об условиях открытия железнодорожного сообщения и необходимых строительных работах вместе с конкретным графиком", - сообщил выступавший посредником сторон Мишель после переговоров.

"Что касается гуманитарных вопросов, то было достигнуто понимание, что в ближайшие недели будут освобождены другие задержанные. (...) Мы также обсудили важность активизации работы по решению судьбы пропавших без вести и по разминированию", - продолжил глава Евросовета.

Мишель также отметил, что был продолжен обмен мнениями по вопросу "о правах и безопасности армян, проживающих в бывшей Нагорно-Карабахской автономной области".

"Я призвал Азербайджан к разработке позитивной повестки дня с целью обеспечения прав и безопасности этого населения в тесном сотрудничестве с международным сообществом. Я также поднял вопрос о необходимости прозрачного и конструктивного диалога Баку с этим населением", - подчеркнул председатель Европейского совета.

По его словам, "важно воздерживаться от враждебной риторики и проявлять добрую волю".

Он заявил, что стороны договорились проводить встречи в Брюсселе так часто, как это необходимо, ближайшая запланирована на июль.

Помимо этого, Мишель напомнил, что в начале июня они соберутся с участием президента Франции Эмманюэля Макрона и германского канцлера Олафа Шольца "на полях" 2-го саммита Европейского политического сообщества в Кишиневе. Он также объявил о своем намерении пригласить лидеров Азербайджана и Армении на еще одну подобную встречу "на полях" третьего саммита Европейского политического сообщества в Гранаде в октябре.