Пашинян, Алиев и Мишель завершили встречу в Брюсселе

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - В Брюсселе завершилась трехсторонняя встреча премьера Армении Никола Пашиняна, президента Азербайджана Ильхама Алиева и главы Евросовета Шарля Мишеля, сообщили "Интерфаксу" в правительстве Армении в воскресенье.

Как сообщалось, стороны должны были обсудить проект соглашения о мире, нормализацию отношений между Арменией и Азербайджаном.

Пашинян и Алиев после брюссельской встречи могут встретиться в Кишиневе 1 июня в рамках саммита Европейского политического сообщества. К этой встрече присоединятся президент Франции, канцлер Германии и глава Евросовета.

Также сообщалось, главы МИД Армении и Азербайджана Арарат Мирзоян и Джейхун Байрамов встретятся в Москве 19 мая.