Обучающимся за рубежом белорусам отменили отсрочку от службы в армии

Отсрочку смогут получить только студенты, которые учатся по госпрограммам

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Отсрочку от службы в армии для обучающихся за рубежом белорусов отменили, следует из опубликованных на Национальном правовом портале поправок к закону "О воинской обязанности и воинской службе".

Отныне рассчитывать на отсрочку смогут лишь те студенты, которые получают образование за рубежом по направлению белорусских государственных органов в рамках осуществления государственных программ.

Отсрочка от призыва предоставляется белорусам, которые на день вступления в силу закона учатся за границей на дневной форме получения образования и поступили в учреждения образования в возрасте до 18 лет.

Также в силу вступают новые правила снятия с воинского учета. Этим правом могут воспользоваться лишь те белорусы, которые оформили выезд для постоянного проживания за пределами страны.