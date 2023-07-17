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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:18

Лукашенко разрешил судить умерших за геноцид и другие преступления

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал закон "Об изменении Уголовно-процессуального кодекса Республики Беларусь", предусматривающий возможность привлечения к уголовной ответственности за геноцид и другие тяжкие преступления в том числе умерших людей.

"Законом предусматривается недопустимость отказа в возбуждении уголовного дела и прекращения производства в отношении умерших лиц, совершивших не имеющие срока давности преступления против мира и безопасности человечества, включая геноцид, а также военные преступления", - сообщили в пресс-службе президента.

Представлять умерших в суде смогут их близкие родственники, а отказ этих родственников от участия в процессе не будет являться препятствием для расследования дела и судебного разбирательства.

"Производство по данной категории дел будет осуществляться по общим правилам с обязательным участием защитника", - отметили в пресс-службе.

При доказанности вины умершего лица предусматривается вынесение в отношении него обвинительного приговора без назначения наказания.

Новый закон должен обеспечить неотвратимость наступления ответственности за геноцид, другие тяжкие преступления и восстановление исторической справедливости, заявили в Минске.

Александр Лукашенко Белоруссия
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