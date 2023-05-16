Белорусским чиновникам и силовикам ограничили право выезда за границу

На поездку за рубеж им потребуется разрешение президента или Совмина

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Комитет государственной безопасности (КГБ) Белоруссии получил полномочия на ограничение выезда граждан из страны в интересах нацбезопасности, а высшие чиновники, губернаторы и руководители госорганизаций смогут покидать республику только по согласованию с президентом или Советом министров.

Новый закон, корректирующий перечень оснований для запрета выезда за рубеж, опубликован на Национальном правовом портале республики.

В соответствии с законом, одним из оснований для запрета выезда отныне может стать "противоречие интересам национальной безопасности", а решение о подобном запрете сможет принимать Комитет госбезопасности.

Чиновники, занимающие высшие государственные должности, председатели областных и минского городского исполнительного комитетов, руководители силовых органов смогут выезжать из страны только по согласованию с президентом. Руководство силовых ведомств будет утверждать порядок согласования выезда военнослужащих, сотрудников, работников и лиц гражданского персонала воинских формирований и военизированных организаций.

Порядок согласования выезда руководителей госорганов, государственных гражданских служащих, а также руководителей госорганизаций, которым предоставлен допуск к госсекретам, работников, осуществляющих обеспечение деятельности и техническое обслуживание госорганов, которым предоставлен допуск к госсекретам, определяется Советом министров.

Кроме того, запрещается выезд за границу гражданам, в отношении которых ведется административный процесс (для обеспечения исполнения постановления судьи о наложении штрафа).