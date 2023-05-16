Президент Южной Кореи пообещал увеличить нелетальную помощь Киеву

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Президент Южной Кореи Юн Сок Ель пообещал увеличить объем нелетальной помощи Украине, передает АР. Он сказал об этом, когда принимал первую леди Украины Елену Зеленскую.

На переговорах Зеленская попросила, чтобы Республика Корея увеличила поставки нелетальной помощи, в том числе, оборудования для обнаружения и обезвреживания мин, а также карет скорой помощи.

Юн Сок Ель заявил, что его страна будет тесно координировать свои действия с НАТО и с международными партнерами для "активной поддержки украинского народа".

Агентство подчеркивает, что, по данным южнокорейской стороны, Зеленская в ходе переговоров с Юн Сок Елем военную помощь не запрашивала.