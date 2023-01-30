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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:11

Генсек НАТО призвал Сеул усилить военную поддержку Украины

Генсек НАТО призвал Сеул усилить военную поддержку Украины
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в Сеуле
Фото: Kim Min-Hee - Pool/Getty Images

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, выступая в Сеуле, призвал Южную Корею нарастить помощь Украине в военной сфере.

"Я призываю Южную Корею продолжать и наращивать военную поддержку. В конечном счете, именно ей принимать такое решение, но скажу следующее: несколько союзников НАТО, которые придерживались политики не экспортировать оружие в страны в состоянии конфликта, теперь изменили этот курс", - сказал он.

Он напомнил, что политику в отношении поставок вооружений пересмотрели Германия, Швеция и Норвегия.

Генсек НАТО также поблагодарил власти Южной Кореи за предоставление Киеву нелетальной военной помощи, но подчеркнул, что Украина срочно нуждается в боеприпасах.

На встречах с южнокорейскими чиновниками Столтенберг отмечал, что обстановка в Европе и Северной Америке и ситуация в других регионах мира взаимосвязаны, и НАТО для реагирования на глобальные угрозы необходимо развивать партнерство со странами Азии.

Столтенберг прибыл в Сеул в воскресенье с двухдневным визитом. Позднее он планирует посетить Японию.

В ноябре Минобороны Южной Кореи подтверждало обязательство не предоставлять Украине летальную военную помощь. До этого The Wall Street Journal со ссылкой на неназванные источники в США сообщала, что Штаты планируют закупить у Южной Кореи 100 тыс. 155-мм снарядов, чтобы поставить их на Украину.

Хроника 24 февраля 2022 года – 30 января 2023 годаВоенная операция на Украине
Южная Корея Украина НАТО Йенс Столтенберг
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