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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:39

США ввели ограничения на экспорт для 71 компании из РФ, Армении и Киргизии

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Минторг США вводит экспортные ограничения в отношении семи десятков компаний, из них 69 - российские, сообщается в документе этого ведомства, опубликованном на сайте американского Федерального реестра.

"Минторг вносит поправки в правила экспортного контроля, добавив в список компаний 71 структуру. Администрация США посчитала, что эти компании действуют вразрез с интересами национальной безопасности и внешней политики США", - говорится в документе.

Помимо российских организаций, в списке фигурирует по одной компании из Армении и Киргизии.

В отношении этих компаний США ввели ограничения по экспорту и реэкспорту.

По данным Минторга, "69 компаний РФ добавлены в этот список за поддержку российского оборонного и военного секторов".

США Армения Киргизия
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