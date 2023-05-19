США ввели ограничения на экспорт для 71 компании из РФ, Армении и Киргизии

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Минторг США вводит экспортные ограничения в отношении семи десятков компаний, из них 69 - российские, сообщается в документе этого ведомства, опубликованном на сайте американского Федерального реестра.

"Минторг вносит поправки в правила экспортного контроля, добавив в список компаний 71 структуру. Администрация США посчитала, что эти компании действуют вразрез с интересами национальной безопасности и внешней политики США", - говорится в документе.

Помимо российских организаций, в списке фигурирует по одной компании из Армении и Киргизии.

В отношении этих компаний США ввели ограничения по экспорту и реэкспорту.

По данным Минторга, "69 компаний РФ добавлены в этот список за поддержку российского оборонного и военного секторов".