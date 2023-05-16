Российские военные сообщили об ударах по позициям ВСУ в Авдеевке и Марьинке

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Российская группировка войск "Юг" заявила об артиллерийских ударах по позициям украинских войск в городах Авдеевка и Марьинка (Донбасс).

"Артиллеристами "Южной" группировки войск уничтожено два скопления живой силы противника в Авдеевке. Сорвана попытка ротации личного состава на переднем крае украинских подразделений в районе Марьинки", - сказал во вторник представитель группировки "Юг" Вадим Астафьев.

"Расчетом зенитного ракетного комплекса "Оса-АКМ" в Авдеевке уничтожен беспилотный летательный аппарат противника", - сообщил он.

11 мая Минобороны РФ сообщало, что подразделения "Южной" группировки ведут активные действия по блокированию Авдеевки и взятию под контроль Марьинки.

Астафьев также сказал, что авиацией "Южной" группировки в районе села Григоровка нанесен удар по пункту временной дислокации 81-ой аэромобильной бригады вооруженных сил Украины.

"Артиллерией группировки "Юг" в рамках контрбатарейной борьбы уничтожены четыре миномета противника, одна самоходная артиллерийская установка "Гвоздика" в районах населенных пунктов Григоровка, Ивано-дарьевка, Предтечино, Первомайское и Красногоровка", - сообщил Астафьев.

"Подразделениями специального назначения группировки "Юг" с применением боеприпаса "Ланцет" уничтожен украинский танк Т-72 в районе Северска. С помощью противотанкового ракетного комплекса "Корнет" уничтожен бронетранспортер противника в районе Белогоровки", - сказал Астафьев.