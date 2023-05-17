Блинкен заявил о намерении США расширять присутствие в Индо-Тихоокеанском регионе

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - США намерены расширять свое присутствие в Индо-Тихоокеанском регионе в противостоянии с растущими вызовами со стороны Китая, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен на слушаниях в комитете по ассигнованиям Сената, представляя бюджетные предложения президента Джо Байдена на 2024 год.

"Бюджет позволит Соединенным Штатам усилить нашу игру в Индо-Тихоокеанском регионе на переднем крае нашего соперничества с Китаем, - сказал он. - Бюджетное предложение позволит нам еще больше расширить наше дипломатическое присутствие в Индо-Тихоокеанском регионе - от новых миссий на островах Тихого океана до расширения новых позиций в регионе и за его пределами".

Блинкен подчеркнул, что "Китай представляет собой наиболее серьезный геополитический вызов, с которым мы сталкиваемся сегодня". По его словам, именно Пекин "способен бросить вызов нашему видению свободного, открытого, безопасного и процветающего международного порядка". Он также отметил, что США добились "большей согласованности с партнерами в том, как справляться с вызовами, которые ставит Китай, чем когда-либо прежде".

В то же время он заверил: "Мы не стремимся к конфликту с Китаем или новой холодной войне. Мы не пытаемся сдерживать Китай".

По словам госсекретаря, США готовы развивать с Китаем отношения в таких приоритетных областях, как климатический кризис, макроэкономическая стабильность, общественное здравоохранение.