Салливан и Ван И провели переговоры в Вене

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан и глава канцелярии Комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ван И провели 10-11 мая переговоры в Вене и обсудили региональные и международные темы, включая украинский конфликт, сообщила пресс-служба Белого дома.

Также они провели "откровенные, основательные, конструктивные переговоры по основным вопросам американо-китайских двусторонних отношений", говорится в пресс-релизе.

Также они обсудили международную и региональную безопасность, украинский конфликт, ситуацию в районе Тайваньского пролива.

Салливан и Ван И договорились сохранять "этот важный стратегический канал коммуникаций", отметили в администрации США.

Контакты между Вашингтоном и Пекином сократились после того, как США сбили над своей территорией китайский аэростат в феврале 2023 года. Дальнейшее охлаждение отношений между Пекином и Вашингтоном последовало за встречей в США спикера палаты представителей американского конгресса Кевина Маккарти с главой тайваньской администрации Цай Инвэнь.

Это, считают эксперты, также является одной из причин, почему до сих пор не состоялся телефонный разговор между президентом США Джо Байденом и председателем КНР Си Цзиньпином.

При этом глава МИД КНР Цинь Ган заявил 8 мая, что Соединенные Штаты своей политикой в отношении Китая подорвали позитивные моменты в области развития отношений между двумя странами, нарушив договоренности, достигнутые председателем Си Цзиньпином и Байденом в ходе встречи на Бали в ноябре 2022 года.

Цинь Ган, как сообщалось, сказал, что в настоящее время "крайне важно стабилизировать китайско-американские отношения, избежать их движения по нисходящей спирали и предотвратить несчастные случаи между Китаем и Соединенными Штатами".

Он призвал Вашингтон "скорректировать свое восприятие Китая". Министр, заявив о важности поддержания контактов и диалога, подчеркнул, что нельзя "говорить о коммуникации, а с другой стороны продолжать подавлять и сдерживать Китай".

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