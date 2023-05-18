США планируют визиты высокопоставленных чиновников в Китай

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Администрация президента США Джо Байдена рассматривает возможность организации серии визитов высших должностных лиц в Пекин в ближайшие месяцы в рамках усилий по возобновлению взаимодействия с Китаем, сообщает CNN со ссылкой на осведомленные источники.

Согласно им, в Белом доме обсуждают возможные визиты в КНР госсекретаря США Энтони Блинкена, министра финансов Джанет Йеллен, министра торговли Джины Раймондо, а также посланника по климату Джона Керри.

Тем временем очередность этих визитов остается неизвестной.

Как заявил один из собеседников телеканала, внутри администрации у некоторых чиновников есть твердые взгляды на то, кто должен отправиться в поездку первым, в то время как другие менее обеспокоены последовательностью.

Так, по данным источников, чиновники госдепартамента настаивают на том, что Энтони Блинкен должен отправиться в Пекин первым. По их мнению, для госсекретаря важно обсудить с китайскими коллегами широкий круг вопросов, которые он планировал поднять во время несостоявшегося ранее в этом году визита. Среди тем - ситуация на Украине, напряженность вокруг Тайваня и задержанные в Китае американцы.

Собеседники телеканала отметили, что, возможно, Раймондо и Йеллен нанесут визит до Блинкена.

"Реальность такова, что у Китая есть право голоса", - сказал один из них. Чиновник отметил, что Пекин, вероятно, предпочел бы изначально взаимодействовать с Вашингтоном по экономическим вопросам.

Даты возможных визитов пока неизвестны.

CNN отмечает, что американские чиновники, вряд ли, посетят Китай в течение следующих нескольких недель, так как команды администрации по экономике и национальной безопасности внимательно следят за переговорами о потолке госдолга и встречами Байдена на саммите G7.

Ранее в мае Блинкен выразил надежду, что сумеет договориться с Пекином о новой дате своего визита в КНР.

"Нам важно восстановить каналы связи", - добавил глава внешнеполитического ведомства США. Он также отметил, что считает важным не допустить, чтобы соперничество Вашингтона и Пекина в ряде сфер переросло в конфронтацию.

Как сообщалось, на прошлой неделе советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан и глава канцелярии Комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ван И провели переговоры в Вене. После встречи и американская, и китайская стороны охарактеризовали взаимодействие как откровенное, предметное и конструктивное

Контакты между Вашингтоном и Пекином сократились после того, как США сбили над своей территорией китайский аэростат в феврале 2023 года. После этого инцидента Блинкен отменил запланированные на 5-6 февраля переговоры в Китае.

Дальнейшее охлаждение отношений между Пекином и Вашингтоном последовало за встречей в США спикера палаты представителей американского Конгресса Кевина Маккарти с главой тайваньской администрации Цай Инвэнь.

Это, считают эксперты, также является одной из причин, почему до сих пор не состоялся телефонный разговор между президентом США Джо Байденом и председателем КНР Си Цзиньпином.

При этом глава МИД КНР Цинь Ган заявил ранее в мае, что Соединенные Штаты своей политикой в отношении Китая подорвали позитивные шаги, направленные на развитие отношений между странами, нарушив договоренности, достигнутые Си Цзиньпином и Байденом в ходе встречи на Бали в ноябре 2022 года.