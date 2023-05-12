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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:45

Боррель указал на проблемы, встающие перед ЕС в перспективе сотрудничества с Китаем

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Высокий представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель заявил, что главы МИД стран Евросоюза согласились с необходимостью предложенного им пересмотра стратегии в отношении КНР, "учитывая недавнюю внутреннюю эволюцию в Китае и траектории внешней политики".

"В отношении Китая у нас есть вопрос о ценностях. У нас другая политическая система. Мы по-разному понимаем права человека - индивидуальные и коллективные права человека. У нас многопартийная политическая система и свободная рыночная экономика. Это означает, что наши ценности, на которых мы основываем политическую систему, другие, и мы должны сотрудничать при этом условии", - сказал глава европейской дипломатии в пятницу в Стокгольме по завершении дискуссий на неформальной встрече министров иностранных дел государств ЕС.

Кроме того, продолжил Боррель, существует проблема экономической безопасности.

"Наши торговые отношения очень несбалансированные. Они должны быть сбалансированы, и следует избегать зависимостей. Это не новый лозунг. Снижение рисков - это просто слова, но за этими словами стоит большая работа, которая потребует времени для пересмотра наших экономических отношений с Китаем, не для развода, а для того, чтобы сбалансировать их справедливым образом. Сбалансировать и избежать чрезмерной зависимости по некоторым критическим секторам", - отметил он.

По его словам, Китай и ЕС - "экономические локомотивы", но их отношения должны быть уравновешены.

Еще одной проблемой в отношениях с КНР, касающейся "стратегической безопасности", высокий представитель ЕС назвал ситуацию вокруг Тайваня и события на Украине.

По Тайваню позиция ЕС по-прежнему соответствует "политике одного Китая", но Евросоюз хотел бы взаимодействовать с КНР и США по сохранению статус-кво и снижению напряженности в Тайваньском проливе, отметил Боррель.

Что касается украинского вопроса, ЕС призывает Китай как постоянного члена Совета Безопасности ООН "сыграть конструктивную роль в достижении справедливого мира для Украины", заявил он.

На состоявшемся в Швеции неформальном Совете ЕС по иностранным делам основу повестки составляли обсуждения России, Украины и Китая. Главы МИД стран Евросоюза провели "стратегическое обсуждение отношений между ЕС и Китаем".

ЕС Жозеп Боррель Китай
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