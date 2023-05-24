В Армении задержали подозреваемого в контрабанде тонны кокаина из Эквадора

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Служба нацбезопасности Армении заявила о задержании подозреваемого в импорте около тонны кокаина.

"В главном следственном управлении СНБ на основании полученных сведений принято решение возбудить уголовное преследование против начальника отдела импорта и закупок ООО "Мргени" М. Г. Он задержан, чтобы предстать перед судом. Задержанный, действуя в составе преступной группы, участвовал в переброске и контрабанде наркотиков", - заявили в пресс-службе СНБ.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян на правительственном часе в парламенте 24 мая заявил, что получить кокаин должна была компания, принадлежащая бывшему депутату парламента, находящемуся ныне в розыске, Миграну Погосяну.

"Адресатом этой 1 тонны кокаина является известная компания, занимающаяся импортом бананов, собственником которой выступает экс-депутат Национального собрания, ныне находящийся в розыске (Мигран Погосян - ИФ). Если я не ошибаюсь, он член Республиканской партии Армении (партию возглавляет экс-президент Армении Серж Саргсян - ИФ)", - заявил Пашинян.

По данным армянских СМИ, компанию "Мргени" основал в 2018 году бывший главный пристав Армении, экс-депутат Мигран Погосян. Компания импортирует тропические фрукты. До 2018 Погосян владел компанией "Кетрин Груп", которая являлась крупнейшим импортером тропических фруктов в Армению. Погосян находится в розыске. В Армении против него возбуждено дело по злоупотреблению должностными полномочиями.

17 мая Служба национальной безопасности Армении сообщила, что 13 мая задержала тонну кокаина, ввезенную из Эквадора. Стоимость партии в СНБ оценили примерно в 250 млн евро.

Ранее итальянские СМИ сообщали, что финансовая гвардия Италии обнаружила и задержала более 2,7 тонны кокаина, которая также направлялась из Эквадора в Армению вместе с 78 тоннами бананов.