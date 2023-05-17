Журналисты сообщили о попытке похитить сына премьер-министра Армении

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Сына премьер-министра Армении Никола Пашиняна - Ашота Пашиняна - пытались похитить днем 17 мая, сообщила принадлежащая семье Пашиняна газета "Айкакан жаманак".

"Сегодня около 15:00 сына премьер-министра Армении Ашота Пашиняна пытались похитить с территории рядом с домом. По предварительным данным, участниками несостоявшегося похищения являются члены общественной организации "Зов сыновей" (создана родителями погибших в карабахской войне осенью 2020 года военнослужащих - ИФ). Они заставили Ашота Пашиняна сесть в автомобиль, однако ему в какой-то момент удалось выпрыгнуть из машины, после чего сына премьера сбил автомобиль той же организации, следовавший сзади", - пишет издание.

Пашинян получил травму ноги. Он обратился в правоохранительные органы, активисты же покинули место происшествия, говорится в публикации.

В начале апреля спикер парламента Армении Ален Симонян сообщил, что на Ашота Пашиняна было совершено нападение, организованное из-за границы. В полиции заявили, что сообщений об этом не получали. Ашот Пашинян тогда опроверг эту информацию через "Айкакан жаманак".