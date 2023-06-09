Обвиняемая в похищении сына премьера Армении получила условный срок

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Суд в Ереване признал гражданку Армении Гаяне Акопян виновной в похищении сына премьер-министра Армении Никола Пашиняна Ашота Пашиняна.

Зачитывая решение, судья приговорил Акопян к трем годам и 11 месяцам лишения свободы, однако приговор не вступил в силу, ей назначен испытательный срок в один год.

20 мая суд санкционировал арест Акопян, которая является матерью погибшего в карабахской войне военнослужащего.

17 мая принадлежащая семье Пашиняна газета "Айкакан жаманак" сообщила о попытке похищения Ашота членами общественной организации "Зов сыновей" (создана родителями погибших в карабахской войне осенью 2020 года военнослужащих).

Газета отмечала, что сына Пашиняна пытались похитить рядом с домом. "Похитители заставили Ашота Пашиняна сесть в автомобиль, однако ему в какой-то момент удалось выпрыгнуть из машины, после чего сына премьера сбил автомобиль той же организации, следовавший сзади", - пишет издание.

Однако один из родителей погибших военнослужащих Гарик Галеян рассказал армянским СМИ свою версию событий. По его словам, Ашот сел в машину добровольно после того, как ему предложили съездить на военное кладбище, чтобы "посмотреть, что натворил его отец".

"Мы сказали, что не сделаем ему ничего. Он добровольно сел, мы поехали, с середины пути он выпрыгнул из машины", - сказал Галеян.