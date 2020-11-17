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Суд в Армении отказал в аресте обвиняемых в подготовке покушения на Пашиняна

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Суд в Армении отклонил ходатайство о взятии под стражу член оппозиционной партии "Дашнакцутюн" Ашота Авакяна, обвиняемого в подготовке убийства главы армянского правительства Никола Пашиняна, сообщили журналистам во вторник в Службе нацбезопасности страны.

Таким образом, все четверо обвиняемых по делу освобождены.

Ранее суд отклонил ходатайства об аресте председателя оппозиционной партии "Родина", экс-директора Службы нацбезопасности Артура Ванецяна, командира добровольческого отряда "Сисакан" Ашота Минасяна, руководителя парламентской фракции оппозиционной Республиканской партии Ваграма Багдасаряна.

Ранее Служба национальной безопасности (СНБ) Армении заявила о предотвращении попытки убийства Пашиняна. По данным следствия, участники сговора намеревались лишить жизни премьер-министра Армении и добиться смены власти в стране.

Информация о подготовке покушения на премьера Армении появилась на фоне протестов оппозиции, продолжающихся в Ереване с 10 ноября после того, как Пашинян совместно с лидерами РФ и Азербайджана принял трехстороннее заявление о прекращении огня и переброске миротворцев в Нагорный Карабах, а также передаче ряда районов в регионе Азербайджану. В Армении это было воспринято как капитуляция. Оппозиция требует отставки Пашиняна.

Армения Ашот Авакян Никол Пашинян

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