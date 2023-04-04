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Сын премьера Армении опроверг информацию о совершенном на него нападении

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - Сын премьера Армении Никола Пашиняна Ашот Пашинян опроверг сведения о совершенном на него нападении.

"Против меня не было совершено ни политического, ни какого-либо другого нападения. Вынужден лично опровергнуть не соответствующую действительности информацию обо мне", - приводит слова Ашота Пашиняна газета "Айкакан жаманак", принадлежащая семье премьера.

О нападении сообщил 3 апреля спикер парламента Армении Ален Симонян.

"Вчера было совершено нападение на сына премьер-министра Армении", - написал Симонян в своей соцсети. Он отметил, что "это череда провокаций, следы которых ведут за пределы нашей страны".

Других подробностей он не привел.

В полиции Армении "Интерфаксу" заявляли, что правоохранительные органы не получали каких-либо сообщений о нападении на сына премьера.

Армения Ашот Пашинян Никол Пашинян
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