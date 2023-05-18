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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:48

Премьер Молдавии заявил о преодолении зависимости страны от российского газа

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Премьер-министр Молдавии Дорин Речан заявил, что республика больше не зависит от поставок российского газа.

"Молдавия больше не зависит от российского газа, поскольку смогла отказаться от его потребления, подключившись к европейской энергосети. Если еще год назад 100% энергоресурсов, потребляемых Молдавией, были из России, то сейчас республика может справляться без поставок российского газа или электричества. Молдавия больше не потребляет российский газ. Она интегрирована в европейскую энергетическую сеть как технически, так и коммерчески", - сказал Речан в четверг на открытии форума по безопасности в черноморском и балканском регионе в Бухаресте.

В мире"Молдовагаз" будет закупать газ из двух источниковЧитать подробнее

Со своей стороны, премьер-министр Румынии Николае Чукэ сообщил о заказе технико-экономической оценки транспортировки азербайджанского газа по маршруту Кулеви-Констанца. Проект предусматривает открытие станции сжижения газа в Кулеви и станции разжижения в Констанце, ввод газа в трубопроводы, откуда его можно транспортировать в любых направлениях. "Это дополнительный вариант газоснабжения Европы, если он окажется жизнеспособным, это поможет перепрофилировать Румынию в газовый хаб для соседних государств, Молдовы, в первую очередь", - сказал Чукэ.

"Молдовагаз" и "Газпром" заключили пятилетний контракт на поставку газа, который вступил в силу с 1 ноября 2021 г. С 1 октября 2022 г. "Газпром" сократил суточный объем подачи Молдавии на 30%, до 5,7 млн. кубометров. "Газпром" объяснил это техническими проблемами, связанными с ограничением транзита газа через Украину. С тех пор "Газпром" поставляет в Молдавию этот объем газа, что составляет менее 40% потребностей республики.

Молдавия использовала российский газ до 3 декабря 2022 г., с 4 декабря поставляет весь объем газа "Газпрома" в Приднестровье, которое взамен покрывает более 80% потребностей страны в электроэнергии. Договор с Молдавской ГРЭС в Приднестровье заключен с 1 апреля 2023 г. на шесть месяцев.

Приднестровье не платит за используемый газ много лет, долг региона достигает составляет несколько миллиардов долларов.

Молдавия Дорин Речан
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