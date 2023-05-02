Российский газ для Молдавии в мае подешевел на 1,8% до $661 за тыс. куб. м

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - Закупочная стоимость российского газа для Молдавии в мае составит $660,76 за 1 тыс. кубометров. Об этом сообщил председатель правления "Молдовагаза" Вадим Чебан в своем телеграм-канале.

В апреле закупочная стоимость российского газа для Молдавии была на уровне $673 за 1 тыс. кубометров (снижение на 33,5% к уровню марта). Таким образом, в мае она сократится на 1,8%.

Цена на газ для Молдавии формируется исходя из нефтяной корзины, а также зависит от одного из биржевых индексов Front Month Index.

До осени 2021 года страна закупала газ исключительно у "Газпрома". Осенью 2021 года Молдавия стала в тестовом режиме закупать газ у альтернативных источников, а в 2022 году потратила на эти цели 300 млн евро. Закупленный энергоресурс хранился в Румынии и на Украине.

С декабря 2022 года Молдавия отказалась от потребления российского газа, направляя весь полученный от "Газпрома" газ в неконтролируемый Кишиневом Приднестровский регион. Там он используется для бытовых нужд, а также для выработки электроэнергии на Молдавской ГРЭС.

Средняя цена газа для Молдавии, который был ранее закуплен в результате тендеров из альтернативных источников, в январе-марте составила $1095 за 1 тыс. кубометров.