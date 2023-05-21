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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 01:07

В Кишиневе созвали Национальное собрание в поддержку курса евроинтеграции

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - В Кишиневе проходит Национальное собрание "Европейская Молдова" в поддержку курса европейской интеграции, которое созвано по инициативе президента республики Майи Санду.

"Мы собрались вместе, чтобы определить судьбу Молдавии. Европа - это больше, чем политический выбор. Это наш шанс. Наш шанс жить лучше, в свободе и демократии. Это долгий путь. Но это единственный путь, который обеспечит нам, нашим детям и внукам процветание, мир и благополучие", - заявила на открытии мероприятия глава государства.

Президент напомнила, что поставила задачу, чтобы страна стала членом ЕС к 2030 году. Санду подчеркнула, что "Молдавия поставила перед собой задачу стать членом Евросоюза" и "Молдавия добьется этой цели".

"Молдаване являются европейцами, - отметила она. - И Молдавия должна быть европейской не только по приверженности, но и по документам".

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По ее мнению, "Молдавия находится на большом перепутье".

В собрании "Европейская Молдова" принимает участие председатель Евросоюза Роберта Метсола.

Организаторы митинга в лице государственной канцелярии правительства Молдавии не сообщили количество участников мероприятия. Изначально они заявили, что в собрании примут участие не менее 50 тыс. человек. По оценкам полиции, в мероприятии участвуют больше граждан. Площадь Великого Национального собрания и прилегающие скверы заполнены людьми.

В воскресенье в четырех городах Молдавии проходят митинги протеста против курса европейской интеграции. Они организованы оппозиционной партией "Шор".

Молдавия Майя Санду ЕС Кишинев
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