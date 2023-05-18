Глава Минюста Грузии поддержал восстановление прямого авиасообщения с РФ

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Министр юстиции Грузии Рати Брегадзе заявил, что не видит ничего плохого в восстановлении прямого авиасообщения с Российской Федерацией.

"В России живут сотни тысяч грузин. Если этим грузинам будет облегчен приезд в Грузию, они сэкономят время и финансовые ресурсы, в этом плохого я действительно ничего не вижу", - сказал Брегадзе в четверг журналистам.

По словам министра, Грузия придерживается принципа заботы обо всех своих гражданах, несмотря на их местоположение.

Брегадзе также не считает, что восстановление прямого авиасообщения с РФ может негативно отразиться на вопросе получения Грузией статуса кандидата в члены Евросоюза.

"Не нужно связывать вопрос полетов с вопросом статуса кандидата в члены ЕС. Со статусом кандидата связаны те 12 пунктов (рекомендации Еврокомиссии - ИФ), которые определены и которые Грузия выполняет", - заявил он.

Президент РФ Владимир Путин 10 мая своим указом отменил ограничения на полеты в Грузию, которые действовали с июля 2019 года. Минтранс России сообщил, что после снятия ограничений российские авиакомпании будут летать между Москвой и Тбилиси по семь раз в неделю, для этого будут использоваться самолеты отечественного производства.

США и Евросоюз со своей стороны предупредили Тбилиси о санкционных рисках в случае возобновления авиасообщения с РФ.