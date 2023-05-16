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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:31

Возобновление авиасообщения РФ и Грузии вызвало сожаление Евросоюза

Возобновление авиасообщения РФ и Грузии вызвало сожаление Евросоюза
Фото: Jan Kruger/Getty Images

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - В ЕС сожалеют в связи с тем, что Грузия не присоединилась к европейским санкциям против российского авиационного сектора и восстанавливает авиасообщение с РФ, заявил официальный представитель главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля Петер Стано.

"Это решение грузинских властей вызывает обеспокоенность относительно пути вступления Грузии в Европейский союз в части соблюдения решений в области внешней политики, проводимой ЕС, как это предусмотрено в соглашении об ассоциации", - сказал он на брифинге во вторник в Брюсселе.

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По словам Стано, Грузия следовала примерно 40% решений ЕС по внешней политике и безопасности, что и так немного, тогда как в этом году этот показатель составил 31%. "Мы сожалеем об этом", - сказал он.

Официальный представитель Борреля добавил, что на этой неделе "специализированное учреждение ООН - Международная организация гражданской авиации - связывалась с грузинскими властями, чтобы обсудить тему безопасности российского авиационного сектора и российских самолетов".

10 мая вышел указ президента РФ Владимира Путина о снятии ограничений на полеты в Грузию, которые действовали с июля 2019 года. Также стало известно, что Россия с 15 мая 2023 года отменяет визовый режим для граждан Грузии, за исключением лиц, въезжающих в РФ с целью трудовой деятельности.

Грузия Европейский союз Евросоюз Жозеп Боррель
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