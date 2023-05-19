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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:04

От тбилисского аэропорта оттеснили протестующих против прямого авиасообщения с Россией

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Полиция оттеснила от здания аэропорта Тбилиси сторонников радикальной оппозиции, которые протестуют против возобновления авиасообщения между Россией и Грузией и готовились встречать пассажиров первого авиарейса.

Вылетевший из Москвы пассажирский самолет российской авиакомпании "Азимут" днем 19 мая приземлился в Тбилисском международном аэропорту. Прямых рейсов между странами не было с лета 2019 года.

"Мы протестуем против возобновления авиасообщения с Россией. (...) Действующие власти хотят сближения с Россией, но население против этого и привержено евроатлантическому курсу", - заявил журналистам один из лидеров оппозиции Георгий Вашадзе.

Прибывших пассажиров пытались встретить на территории Тбилисского аэропорта оскорбительными выкриками и плакатами несколько десятков представителей радикальной оппозиции, но полицейские не позволили протестующим подойти к зданию аэропорта. Начальник патрульной полиции МВД Грузии Важа Сирадзе позднее сообщил, что шестерых протестующих задержали за мелкое хулиганство: они оскорбляли полицейских и бросали в них яйца.

Вашадзе сообщил, что вечером в пятницу оппозиционные силы планируют провести митинг протеста у здания парламента в Тбилиси.

Против возобновления прямого авиасообщения с Россией не раз высказывалась президент Грузии Саломе Зурабишвили.

Азимут Тбилиси Грузия Георгий Вашадзе
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