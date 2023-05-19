США не планируют блокировать экспорт союзниками из ЕС истребителей F-16 на Украину

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - США не будет препятствовать союзникам в передаче истребителей F-16 на Украину, сообщает CNN со ссылкой на осведомленные источники.

Администрация Байдена в последние недели дала понять европейским союзникам, что США разрешат им экспортировать истребители F-16 на Украину, заявили собеседники телеканала.

По их словам, Белый дом готов одобрить экспорт самолетов на Украину, если союзники решат так поступить.

Тем не менее, отмечает CNN, должностным лицам администрации пока неизвестно об официальных просьбах каких-либо союзников об экспорте F-16.

Чиновникам Госдепартамента, которым обычно поручается оформление документов для одобрения таких поставок третьим лицам, также не было приказано приступать к работе, сообщили источники.

Ранее Politico сообщило, что Пентагон не возражает против предоставления Украине истребителей F-16 другими странам.

"Я не думаю, что мы против", - цитирует издание заявление высокопоставленного чиновника американского Минобороны по поводу возможной отправки истребителей Киеву другими странами.

Однако такое решение еще не принято, подчеркнул он.

Давление на Белый дом в связи с возможной передачей Киеву истребителей усилилось после того, как Великобритания объявила о начале работы международной коалиции стран, нацеленной на закупку F-16 для Украины.

В Лондоне заявили, что вскоре начнут обучать украинских пилотов летать на современных истребителях. Позднее британскому примеру последовала Бельгия.

Страны, которые приобрели F-16 или любую другую систему вооружения у США, должны сначала получить одобрение Вашингтона, прежде чем передавать их третьей стране.

Ожидается, что вопрос передачи Киеву F-16 станет предметом обсуждения на следующем саммите НАТО в Вильнюсе (Литва) в июле.