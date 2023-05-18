Пентагон не возражает против предоставления Украине истребителей другими странами

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Администрация президента США Джо Байдена неоднократно отвергала возможность отправки истребителей F-16 Украине, но при этом не выступает против их передачи Киеву другими странами, сообщает Politico.

"Я не думаю, что мы против", - цитирует издание заявление высокопоставленного чиновника американского Минобороны по поводу возможной отправки истребителей Киеву другими странами.

Однако такое решение еще не принято, подчеркнул он.

Между тем, как отмечает газета, давление на Белый дом в связи с возможной передачей Украине истребителей усилилось после того, как Великобритания объявила о начале работы международной коалиции стран, нацеленной на закупку F-16 для Украины. В Лондоне заявили, что вскоре начнут обучать украинских пилотов летать на современных истребителях. Позднее британскому примеру последовала Бельгия.

Издание подчеркивает, что Британия объявила о создании коалиции стран, которые начнут работать над отправкой самолетов на Украину, после встречи британского премьер-министра Риши Сунака и главы правительства Нидерландов Марка Рютте.

Politico напоминает, что Нидерланды являются одной из небольшой группы союзников по НАТО, переходящих с F-16 на F-35, что позволит высвободить десятки истребителей в ближайшие годы.

В публикации отмечается, что страны, которые приобрели F-16 или любую другую систему вооружения у США, должны сначала получить одобрение Вашингтона, прежде чем передавать их третьей стране.

Тем временем в Пентагоне заявляют, что не считают F-16 предметом первой необходимости для Киева.

Тремя главными приоритетами Украины являются противовоздушная оборона, артиллерия и механизированная и бронированная техника, заявил изданию представитель министерства обороны США.

В то же время американские законодатели выступают за отправку истребителей.

Ожидается, что проблема F-16 будет обсуждаться на встрече G-7 в Японии на этой неделе. Кроме того, эта тема будет в повестке ежегодного саммита лидеров НАТО в Литве в июле.

Как подчеркивает издание, на данный момент, похоже, ни одно европейское правительство не обращалось с официальным запросом к США об отправке истребителей на Украину. Politico предполагает, что страны, вероятно, поднимут эти вопросы на предстоящем саммите Североатлантического альянса, в котором намерены принять участие председатель Объединенного комитета начальников штабов ВС США Марк Милли, глава Пентагона Ллойд Остин, американский президент Джо Байден и госсекретарь Энтони Блинкен.