Байден готов поддержать организацию подготовки украинских пилотов для F-16

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден на встрече лидеров "Большой семерки" (G7) заявил о готовности поддержать планы по подготовке украинских пилотов для полетов на истребителях F-16.

Высокопоставленный представитель американской администрации сообщил журналистам в Хиросиме, где проходит встреча G7, что программа тренировок должна начаться в течение нескольких недель, тренировки будут проходить в Европе.

При этом союзники по НАТО позже решат, сколько самолетов будет задействовано, и кто их предоставит.

В США ранее выражали обеспокоенность возможностью поставок истребителей F16 Украине, отмечая, что это лишь усугубит конфликт.

Однако страны-союзницы по НАТО, в частности Великобритания и Нидерланды выступали с настойчивыми просьбами относительно поставок этих самолетов. Они сопровождались усилиями, направленными на получение разрешения со стороны США на подготовку украинских пилотов.