Страны G7 будут пресекать попытки обходя санкций через зарубежные отделения банков РФ

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Страны G7 будут пресекать попытки использовать зарубежные отделения российском банков для обхода санкций, введенных в отношении российской финансовой системы, говорится совместном заявлении лидеров "Большой семерки".

Для этого G7обещает предпринять дополнительные шаги, суть которых в документе не раскрывается.

"Мы будем работать над дальнейшим ограничением использования Россией международной финансовой системы", - сказано в заявлении.

Одновременно G7 будет координировать действия с целью сохранения финансовых каналов для проведения принципиально важных транзакций.