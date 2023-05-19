Лидеры G7 считают эффективным потолок цен на российскую нефть

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Лидеры стран-членов "группы семи" считают, что введенные ими ограничения на цену российской нефти приносят положительные результаты, говорится в их совместном заявлении, опубликованном в пятницу.

"В Эльмау (где проходил саммит G7 в июне 2022 года - ИФ) мы согласовали введение потолка цен на российскую нефть и нефтепродукты. Это работает", - указано в заявлении. В нем утверждается, что такими мерами удается ограничивать доходы РФ.

В заявлении также отмечается, что благодаря этой мере цены на нефть и газ в мире значительно снизились.

Как сообщалось, 5 декабря 2022 года вступил в силу запрет Евросоюза и стран G7 на покупку российской нефти, с 5 февраля 2023 года – эмбарго на импорт нефтепродуктов. Кроме того, в аналогичные сроки начал действовать запрет на морские перевозки российских нефти и нефтепродуктов, если они продаются выше установленного потолка цен. Для нефти он пока установлен на уровне $60/барр., для нефтепродуктов - в $100/барр. для дизтоплива и бензинов, $45/барр. - на продукцию с низкой добавленной стоимостью (мазут, нафта).

Задача эмбарго и потолка цен на российские нефть и нефтепродукты – ограничить доходы бюджета РФ от продажи энергоресурсов, но чтобы при этом сохранялось предложение нефти и нефтепродуктов на мировом рынке.