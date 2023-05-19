Берлускони выписали из больницы

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Бывшего премьера Италии Сильвио Берлускони в пятницу выписали из миланской больницы "Сан-Раффаэле", сообщают итальянские СМИ.

Берлускони не стал общаться с журналистами, ожидавшими его у выхода из больницы.

Он был госпитализирован 5 апреля 2023 года. Вскоре после этого врачи сообщили, что у 86-летнего бывшего председателя Совета министров Италии - респираторные проблемы и лейкемия. В дальнейшем лечащие врачи информировали, что состояние здоровья Берлускони, начавшего курс химиотерапии, постепенно улучшается.

Возглавляемая Берлускони партия "Вперед, Италия" участвует в правящей коалиции, находящейся сейчас у власти в стране.